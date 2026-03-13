UGR desplaza brigadas para desfogar agua en calles inundadas de Cochabamba

Las brigadas de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba fueron desplegadas para desfogar el agua acumulada en calles anegadas tras la intensa lluvia registrada en la ciudad. Uno de los puntos atendidos fue la OTB Sergio Almaraz, en la avenida Arquímedes.

El jefe de la UGR, Dennis Rosales, informó que la lluvia comenzó alrededor de las 21:00 el jueves y se registró en toda la jurisdicción del municipio, por lo que se movilizó a todo el personal disponible para atender las emergencias.

“Ha llovido desde las nueve de la noche en toda la jurisdicción del municipio de Cochabamba, hubo una lluvia intensa, por eso hemos desplazado a la totalidad de nuestro personal. Todas las motobombas están activas para atender las emergencias”, señaló.

Rosales explicó que también se registró el colapso del sistema de desagüe en la avenida Ayacucho debido a la gran cantidad de basura que arrastró el agua. Una situación similar se presentó en la avenida Panamericana.

Asimismo, indicó que las brigadas realizaron el monitoreo de todos los pasos a desnivel de la ciudad, los cuales se encuentran expeditos.

En el caso de la avenida Arquímedes, los equipos trabajan en el desfogue del agua acumulada en las calles y en la evacuación del agua que ingresó a viviendas del sector.

Según la UGR, al menos cuatro casas resultaron afectadas, ya que el agua llegó hasta sus patios.

Las labores continuarán con un barrido en la zona para retirar el agua que aún pueda permanecer en algunas viviendas y liberar completamente la vía, que se encuentra aproximadamente 1,50 metros por debajo del nivel de la avenida Arquímedes y no cuenta con desagües suficientes.

