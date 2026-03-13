TEMAS DE HOY:
Caso Marset Sebastián Marset

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

UGR desplaza brigadas para desfogar agua en calles inundadas de Cochabamba

Brigadas de la UGR desfogaron agua acumulada en calles de la OTB Sergio Almaraz, en la avenida Arquímedes, tras una intensa lluvia en Cochabamba. Cuatro viviendas resultaron afectadas y también se reportó el colapso de desagües en otras vías de la ciudad.

Cristina Cotari

13/03/2026 9:09

Despliegan brigadas para desfogar agua tras lluvias en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Las brigadas de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba fueron desplegadas para desfogar el agua acumulada en calles anegadas tras la intensa lluvia registrada en la ciudad. Uno de los puntos atendidos fue la OTB Sergio Almaraz, en la avenida Arquímedes.

El jefe de la UGR, Dennis Rosales, informó que la lluvia comenzó alrededor de las 21:00 el jueves y se registró en toda la jurisdicción del municipio, por lo que se movilizó a todo el personal disponible para atender las emergencias.

 

 

“Ha llovido desde las nueve de la noche en toda la jurisdicción del municipio de Cochabamba, hubo una lluvia intensa, por eso hemos desplazado a la totalidad de nuestro personal. Todas las motobombas están activas para atender las emergencias”, señaló.

Rosales explicó que también se registró el colapso del sistema de desagüe en la avenida Ayacucho debido a la gran cantidad de basura que arrastró el agua. Una situación similar se presentó en la avenida Panamericana.

Asimismo, indicó que las brigadas realizaron el monitoreo de todos los pasos a desnivel de la ciudad, los cuales se encuentran expeditos.

En el caso de la avenida Arquímedes, los equipos trabajan en el desfogue del agua acumulada en las calles y en la evacuación del agua que ingresó a  viviendas del sector.

Según la UGR, al menos cuatro casas resultaron afectadas, ya que el agua llegó hasta sus patios.

Las labores continuarán con un barrido en la zona para retirar el agua que aún pueda permanecer en algunas viviendas y liberar completamente la vía, que se encuentra aproximadamente 1,50 metros por debajo del nivel de la avenida Arquímedes y no cuenta con desagües suficientes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD