ABC evalúa daños y mantiene maquinaria en rutas afectadas por lluvias en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron emergencias en varias carreteras que conectan al departamento de Santa Cruz con otras regiones del país.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se realizan trabajos con maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad en los puntos más afectados.

El gerente regional de la ABC, Miguel Rojas, explicó que las precipitaciones fueron extraordinarias y generaron deslizamientos de rocas, inundaciones y daños en la plataforma de algunas vías.

“Actualmente en la zona de los valles las máquinas están trabajando y estimamos que a partir de las 8 de la mañana se dará paso normal”, señaló.

Entre los sectores más críticos se encuentra Petacas, en la ruta hacia los valles cruceños, donde continúan los desprendimientos de rocas. En esta zona se registró recientemente un accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas.

Otro punto complicado es el puente San Miguelito, en la ruta entre Cuatro Cañadas y San Miguel, que permanece intransitable desde hace dos semanas debido a inundaciones. Según la ABC, la acumulación de agua se debe también a estructuras improvisadas construidas aguas abajo que provocan el represamiento del caudal.

Asimismo, en el tramo Abapó – Cabezas se reportaron cortes de energía, daños en la plataforma y circulación restringida a un solo carril. Situaciones similares se registran en Tarumá, donde material arrastrado por la lluvia invade constantemente la carretera.

En el puente Río Seco, técnicos de la ABC realizan una inspección estructural debido a que uno de los estribos fue socavado por la crecida del río, lo que podría representar un riesgo para los conductores.

Ante este panorama, la ABC recomendó a los usuarios transitar preferentemente durante el día, evitar circular durante lluvias intensas y mantenerse alejados de los taludes y zonas cercanas a los cerros por el riesgo de desprendimientos de rocas y lodo.

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