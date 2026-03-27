Lluvias causan derrumbes y complican tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas continúan generando complicaciones en la red vial del país, especialmente en las rutas que conectan los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Tanto la carretera nueva como la vía antigua han sido afectadas por deslizamientos de tierra y mazamorra, dificultando la circulación vehicular.

Uno de los puntos más críticos es la zona de El Sillar, en la carretera nueva, donde nuevamente se registraron derrumbes. Ante esta situación, personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desplegó maquinaria pesada y equipos técnicos para realizar trabajos de limpieza y asegurar la vía.

Derrumbes por lluvias afectan rutas entre oriente y occidente. FOTO: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Las labores se concentraron en sectores considerados históricamente vulnerables durante la temporada de lluvias, como Siete Curvas, Naranjitos y Repechón, donde se ejecutaron tareas de despeje y estabilización del terreno.

El gerente regional de la ABC en Cochabamba, Manuel Torrico, informó que se mantiene un monitoreo constante en la zona. “Estamos con todo el equipo técnico haciendo relevamiento y mitigando los riesgos para garantizar la seguridad de los usuarios”, señaló la autoridad.

Derrumbes por lluvias afectan rutas entre oriente y occidente. FOTO: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En tanto, en la carretera antigua hacia los Valles cruceños, el tránsito fue suspendido temporalmente debido a la caída de material sobre la vía. Sin embargo, tras la intervención de equipos de emergencia, el paso fue restablecido horas después.

Derrumbes por lluvias afectan rutas entre oriente y occidente. FOTO: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización y mantenerse informados sobre el estado de las rutas a través de los canales oficiales de la ABC, mientras persistan las lluvias.

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