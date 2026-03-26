¡Atención, amas de casa! A pocos días de la Semana Santa, así están los precios del queso y el pollo

A pocos días de la Semana Santa, dos productos esenciales en la canasta familiar el queso y el pollo registran incrementos de precio en los mercados de la Ciudad de los Anillos, generando preocupación entre consumidores y comerciantes.

En un recorrido por centros de abasto, se constató que el kilo de queso se comercializa actualmente en Bs 46, dos bolivianos más que la semana pasada, cuando se encontraba en Bs 44. Según las vendedoras, el alza responde a una combinación de factores, entre ellos la baja producción y las dificultades en el transporte desde zonas productoras como Charagua, San Javier y los Valles, debido al mal estado de los caminos.

Pese al incremento, la demanda se mantiene firme. Este producto es clave en la preparación de platos tradicionales de la temporada, como empanadas de queso o arroz con queso, lo que impulsa su consumo en los días previos a la Semana Santa. Sin embargo, las comerciantes no descartan que el precio continúe subiendo ante el aumento de compradores, incluso provenientes de otras ciudades del país.

Por su parte, el pollo también registra una subida significativa. Actualmente, el kilo se vende entre Bs 20 y Bs 20,50, cuando hace apenas una semana y media se encontraba entre Bs 14 y Bs 14,50. La variación evidencia un incremento acelerado en corto tiempo.

“A 20,50 el kilo del mairaneño”, señaló una comerciante, quien explicó que el precio ha ido en ascenso de forma progresiva. Otra vendedora coincidió en que la causa principal es la disminución en la producción, según reportes de los propios granjeros.

El impacto del alza ya se siente en los hogares. Algunas amas de casa aseguran que han tenido que reducir sus compras.

“Antes llevaba dos pollos para dos semanas, ahora solo uno, y tiene que alcanzarme porque está carísimo y chiquitito”, comentó una compradora.

Otra vecina señaló que el dinero que antes le permitía adquirir hasta tres pollos, hoy apenas alcanza para uno.

“Harto subió el pollo”, lamentó, recordando que años atrás el kilo costaba alrededor de Bs 9.

El encarecimiento de estos productos, altamente demandados en esta época del año, obliga a las familias cruceñas a ajustar su presupuesto, mientras persiste la incertidumbre sobre si los precios continuarán en ascenso en los próximos días.

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