“Tres me atacaron”: Repartidor denuncia agresión tras intentar grabar un incidente

Un repartidor identificado como Fabio J. denunció haber sido brutalmente agredido por tres personas, luego de intentar registrar con su celular un incidente relacionado con la desaparición de una motocicleta. El hecho se originó cuando un compañero suyo “perdió” su vehículo de dos ruedas y decidió revisar cámaras de seguridad de la zona, lo que derivó en una discusión con una familia que, presuntamente, habría ingresado la moto a su vivienda.

Desde la clínica donde permanece internado, la víctima relató a RED UNO que inicialmente observó cómo otra persona era increpada por una pareja. Al percatarse de la situación, comenzó a grabar lo sucedido; sin embargo, tras un momento de aparente calma, decidió acercarse nuevamente, lo que desencadenó la agresión.

“Es ahí cuando la señora viene y me empieza a golpear junto con sus hijos, en total fueron tres los que me golpearon”, declaró el repartidor, quien aseguró que fue atacado únicamente con puños.

Según su versión, los agresores lo acusaron de grabar a una menor, situación que él desmintió.

“Yo no estaba grabando a su hija, estaba grabando lo que ellos estaban haciendo”, explicó, añadiendo que incluso amenazaron con denunciarlo ante la Policía.

El afectado también cuestionó el actuar de las personas involucradas en el conflicto inicial. “Estuvo mal que la moto haya sido parqueada afuera, pero también estuvo mal que ellos la hayan metido a su casa”, sostuvo.

Producto de la agresión, Fabio presenta lesiones en la cabeza, boca, labios y dientes, lo que le impedirá retomar sus actividades laborales en el corto plazo. Ante esta situación, pidió que los responsables asuman las consecuencias.

“Pido una indemnización, que paguen todos los gastos médicos y mis días de impedimento”, manifestó, exigiendo que el caso no quede impune.

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