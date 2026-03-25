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Policial

Investigan abuso grupal a un interno en el penal de Palmasola

De acuerdo con el informe oficial, el hecho habría sido perpetrado por más de una persona y la víctima sufrió lesiones que obligaron su traslado a un centro médico.

Charles Muñoz Flores

25/03/2026 16:50

Investigan violación grupal a un interno en el penal de Palmasola. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un interno del penal de Palmasola fue víctima de una presunta violación grupal, según confirmó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Edson Fernández. El caso ya fue calificado por el Ministerio Público como violación y se encuentra en plena etapa investigativa.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho habría sido perpetrado por más de una persona y la víctima sufrió lesiones que obligaron su traslado a un centro médico. Tras la valoración correspondiente, se determinó un impedimento de ocho días, mientras continúa recibiendo atención especializada.

El coronel Fernández señaló que, por normativa vigente, no se puede revelar mayor información sobre la cantidad de involucrados ni detalles adicionales, con el fin de evitar la revictimización. No obstante, confirmó que se trata de un hecho colectivo y que ya se están tomando declaraciones para identificar a los responsables.

El interno, que se encuentra recluido por tentativa de homicidio, denunció el hecho tras el episodio de violencia. Las autoridades indicaron que, una vez se logre individualizar a los agresores, se procederá conforme a ley por un delito considerado grave.

 

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