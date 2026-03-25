Así era la lujosa avioneta que habría utilizado Sebastián Marset en Bolivia

La avioneta presuntamente utilizada por el narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia corresponde a un modelo Beechcraft King Air, una aeronave de alta gama diseñada para aviación ejecutiva, con cabina presurizada, sistemas de navegación avanzados y capacidad para operar en pistas cortas o incluso no pavimentadas.

Estas características la convierten en un equipo versátil y eficiente, ideal tanto para vuelos privados como para desplazamientos en zonas de difícil acceso.

La aeronave fue encontrada por la Fiscalía y la Policía en un hangar intervenido en la zona de Coloradillo, en el municipio de Warnes, Santa Cruz, como parte de los operativos para identificar bienes presuntamente vinculados a la red de Marset.

Tras su hallazgo, fue trasladada al aeropuerto El Trompillo, donde actualmente se realizan pericias técnicas, señaló ABI.

Entre los procedimientos destaca el microaspirado, una técnica especializada que busca detectar rastros de sustancias controladas en el interior de la aeronave.

“Estamos realizando las pericias necesarias para verificar si contienen algún tipo de sustancia o si fueron utilizadas para el transporte de sustancias controladas”, informó el fiscal Miguel Gonzales.

Además de esta avioneta, las autoridades realizaron el microaspirado a otras diez aeronaves en la misma zona y a una más en el sector denominado Casa Grande. Todos estos aparatos habían sido precintados previamente en el marco de las investigaciones.

El Beechcraft King Air es ampliamente utilizado en América Latina por su confiabilidad y desempeño. Dependiendo de sus condiciones, horas de vuelo y equipamiento, su valor puede superar el millón de dólares, lo que refuerza las sospechas de que se trataría de un bien adquirido con recursos de origen ilícito.

Las investigaciones continúan para determinar si esta aeronave formó parte de operaciones vinculadas al narcotráfico y cuál fue su rol dentro de la estructura logística atribuida a Marset en Bolivia.

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