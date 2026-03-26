Lo que comenzó como el aparente “préstamo” de dos escaleras terminó destapando una red criminal con presunto alcance nacional. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Los Lotes, en Santa Cruz, desbarató una banda de delincuentes que se hacía pasar por trabajadores de empresas telefónicas, principalmente de Entel, para robar cables y equipos de telecomunicaciones en distintas regiones del país.

La investigación se inició tras la denuncia de Osmarrón S.A., quien relató que el 18 de noviembre de 2025 un sujeto identificado como John R.G. (30) llegó a su tienda en la zona de Tres Pasos al Frente solicitando en calidad de préstamo dos escaleras, argumentando que realizaría trabajos técnicos. El individuo presentó una credencial falsa de una empresa telefónica, lo que generó confianza en la víctima. Sin embargo, nunca devolvió los equipos ni volvió a responder llamadas.

Meses después, el denunciante logró ubicar al sospechoso en la zona La Colorada, donde lo interceptó. El sujeto intentó nuevamente engañarlo mostrando documentación falsa y alegando que las escaleras estaban en Cochabamba. Ante esta situación, fue aprehendido por particulares y entregado a la Felcc.

A partir de este hecho, la Policía activó un operativo que permitió descubrir una estructura delictiva organizada. En el domicilio del sospechoso, ubicado en la calle Pan de Arroz, se encontraron múltiples evidencias que revelan una logística bien montada: uniformes completos de trabajo, equipos de protección personal, herramientas especializadas para corte de cables, credenciales falsificadas, órdenes de trabajo y otros objetos presuntamente utilizados para cometer los delitos.

Además, los implicados utilizaban una camioneta con logotipo de otra empresa telefónica para reforzar la fachada de legalidad y ganarse la confianza de vecinos y autoridades. El vehículo fue ubicado en inmediaciones del cuarto anillo, zona Camargo, donde se realizó el levantamiento de indicios.

Las investigaciones también establecen que la banda no operaba únicamente en Santa Cruz, sino que tendría presencia en otros departamentos como Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, utilizando el mismo modus operandi: hacerse pasar por técnicos para sustraer cableado de cobre, baterías y otros equipos de telecomunicaciones.

Como resultado del operativo, se procedió a la aprehensión de Alex Sandro R. F. y Cristhian Arcil R.F., quienes junto a John R.G., fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de uso de instrumento falsificado y robo agravado.

Entre los objetos secuestrados se encuentran rollos de cable de cobre, credenciales falsas, órdenes de trabajo, herramientas de corte, uniformes, linternas, arneses, cascos y otros implementos que eran utilizados para simular trabajos técnicos y ejecutar los robos.

La Felcc de Los Lotes destacó que este resultado es fruto de un arduo trabajo de inteligencia e investigación, y no descarta la existencia de más implicados en esta red que operaba a nivel nacional.

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