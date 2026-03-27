Tres aprehendidos serán cautelados por robo de baterías y cables valuados en $us 40 mil

Los tres aprehendidos por el robo de baterías y cables de antenas de una empresa estatal de telecomunicaciones serán puestos ante un juez en audiencia cautelar en las próximas horas, donde enfrentarán cargos por robo agravado y asociación delictuosa.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró desarticular la presunta organización criminal, acusada de sustraer equipos de alto valor económico, estimándose que cada batería robada alcanza los 40 mil dólares, según el reporte policial.

De acuerdo con el director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, los sospechosos operaban presuntamente en distintas regiones del país, por lo que se coordinan investigaciones con unidades policiales de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

El caso se inició tras una denuncia inusual. Un ciudadano alertó a la Policía luego de que un vecino le pidiera prestadas dos escaleras, argumentando ser funcionario de una empresa estatal. Sin embargo, al solicitar su devolución, el acusado se negó, asegurando encontrarse en otra ciudad.

Ante la sospecha, la víctima logró ubicar el domicilio del implicado y dio parte a la Felcc. En el lugar, los efectivos encontraron a una persona que afirmó trabajar en una empresa telefónica, pero tras las verificaciones se confirmó que no pertenecía a ninguna compañía del rubro.

Durante el operativo, la Policía halló en su poder cables, baterías y herramientas especializadas para forzar accesos, lo que evidenció la presunta actividad delictiva.

“Además tenían herramientas para cortar puertas, todo lo necesario para violentar ingresos”, explicó Coca.

Las investigaciones apuntan a que los aprehendidos sustraían baterías utilizadas en radios base y cableado de telecomunicaciones, afectando infraestructura clave.

Los tres implicados identificados como John R.G., Alex Sandro R.F. y Cristhian Arcil R.F. permanecen en celdas policiales y serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas, acusados por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa.

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