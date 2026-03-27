Sobrevuelo no encuentra la aeronave reportada y refuerzan operativos en el Chapare

Un operativo aéreo realizado en el trópico de Cochabamba no logró ubicar restos de una presunta avioneta siniestrada ni a sus posibles ocupantes, mientras equipos en tierra mantienen el rastrillaje en la zona.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, acompañó el sobrevuelo y, previamente, señaló que hasta el momento no existe información confirmada sobre la caída de la aeronave.

Investigan vuelo irregular

De forma paralela, Justiniano confirmó que se investiga el despegue de una avioneta con características similares que habría salido sin plan de vuelo ni autorización de NAABOL ni de los controles antidrogas.

“Tenemos el reporte de una aeronave que no cumplió los procedimientos legales. Sobre ese caso estamos trabajando y en las próximas horas tendremos información”, indicó.

Las autoridades mantienen en reserva detalles sobre el hangar y la hora de salida para no entorpecer las investigaciones.

Operativo en zona de difícil acceso

Un día después del reporte del presunto accidente, una comitiva de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) partió desde el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, rumbo al Chapare, con el objetivo de ubicar la aeronave y a sus tripulantes, cuyo paradero aún se desconoce.

El grupo especializado realizó sobrevuelos de reconocimiento en una zona de difícil acceso, además de tareas de inteligencia para detectar posibles actividades ilícitas en la región.

Se prevé que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores detalles sobre ambos hechos, mientras continúan los operativos de búsqueda.



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