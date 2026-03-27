Investigan vuelo irregular de avioneta en el trópico de Cochabamba

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que hasta el momento no existe información verificada sobre la presunta caída de una avioneta en el trópico de Cochabamba, aunque confirmó que se investiga el despegue irregular de otra aeronave con características similares.

“Hemos visto la información de prensa sobre una avioneta, pero no tenemos ninguna información confirmada. Se realizó un rastrillaje por parte del personal de Umopar en la zona del trópico de Cochabamba, que era lo que se indicaba inicialmente”, señaló la autoridad.

Sin embargo, Justiniano indicó que se recibió un reporte sobre una aeronave que habría salido sin cumplir los procedimientos legales.

“Lo que sí tenemos es que una avioneta de similares características salió sin plan de vuelo y sin informar a lo que es NAABOL ni a la revisión de narcóticos. Sobre ese tema estamos investigando y tendremos novedades en un par de horas”, explicó.

Las autoridades mantienen en reserva los detalles del hangar y la hora exacta de salida para no entorpecer las investigaciones.

Se prevé que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.

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