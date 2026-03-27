Ascensión de Guarayos se declara en desastre por intensas lluvias: más de 50 comunidades afectadas

Las intensas lluvias que azotan al municipio de Ascensión de Guarayos han provocado una situación crítica, obligando a las autoridades a declarar desastre municipal ante el impacto de las inundaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, al menos 50 comunidades se encuentran afectadas, con severos daños en caminos, cultivos y zonas urbanas. La situación ha dejado a decenas de familias en condiciones vulnerables, sin acceso adecuado para trasladarse ni para comercializar su producción agrícola.

Uno de los casos más preocupantes se registró en la comunidad de San Pablo, donde un barrio completo tuvo que ser evacuado debido al avance del agua. Las familias desplazadas fueron trasladadas a zonas seguras, donde actualmente reciben refugio temporal.

Las autoridades también informaron que la afectación a la producción agrícola es considerable. Inicialmente se reportaron más de 1.500 hectáreas inundadas, sin embargo, las estimaciones más recientes señalan que la cifra podría ascender entre 2.000 y 2.500 hectáreas con pérdidas.

Además, la falta de accesibilidad a las comunidades dificulta el ingreso de ayuda y la salida de productos, agravando la situación económica de los comunarios.

Las autoridades municipales continúan evaluando los daños y coordinando acciones de emergencia, mientras solicitan apoyo para atender a las familias afectadas y mitigar el impacto de este desastre natural.

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