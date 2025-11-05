Denuncian nuevo avasallamiento en predio 'El Encanto' y Anapo exige sanciones a responsables

El conflicto por la tierra en la zona de Ascención de Guarayos volvió a encender alarmas este martes, cuando se reportó un nuevo avasallamiento en el predio “El Encanto”, afectando cultivos y maquinaria agrícola.

La familia propietaria denunció que el personal fue amedrentado y que aún se desconoce el paradero de algunos equipos. “Esta situación parece no tener fin. La última denuncia fue desestimada y la inacción del Ministerio Público ha generado que los responsables se sientan impunes”, señaló el abogado de los afectados, Álvaro Latorre.

Según la defensa, los líderes de la ocupación serían Felipe Pérez y Martín Andrade, mientras que la coordinación política estaría a cargo de Ramiro José Guerrero Peñaranda, exfiscal general y viceministro de Tierras.

Desde la Asociación de Productores de Anapo (ANAPO) se lamenta que los avasallamientos continúen y que los responsables identificados no hayan sido sancionados.

Según datos del INRA, más de 237 propiedades fueron ocupadas ilegalmente en 2024, pero solo 36 fueron desalojadas a nivel nacional. “La falta de acción judicial frente a estos delitos envía un mensaje preocupante a quienes pretenden apropiarse de tierras productivas”, advirtió Fernando Asturizaga, asesor jurídico de ANAPO.

En la misma región, productores advierten que alrededor de 75 mil hectáreas productivas podrían estar en la mira de nuevos avasallamientos, situación que genera incertidumbre y alarma en el sector agrícola.

