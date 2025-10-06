“Estamos secuestrados”: denuncian nuevo avasallamiento y robo de reses en el predio “El Cielo” de Guarayos

Videos difundidos en redes sociales muestran a la propietaria pidiendo ayuda desesperada: “He llamado a la Policía, ha venido, pero no ha hecho nada”, reclamó.
06/10/2025 11:55
Escuchar esta nota
Un nuevo caso de avasallamiento de tierras se registró en el departamento de Santa Cruz. La madrugada de este domingo, una turba de aproximadamente cien personas tomó la propiedad denominada “El Cielo”, ubicada en el municipio de Ascensión de Guarayos.
Según la denuncia de la propietaria, los ocupantes cerraron todos los accesos al predio, impidiendo la salida de los dueños y trabajadores, quienes aseguran encontrarse “secuestrados” dentro de la propiedad.
Los afectados denunciaron además la pérdida de más de 130 reses de ganado y la destrucción de infraestructura productiva.
“Todo lo han desbaratado, las casas, quemaron corrales, deshicieron los alambrados, no han dejado un horcón”, relató uno de los trabajadores, quien responsabilizó a personas provenientes de las comunidades Primero de Mayo I y Primero de Mayo II.
Videos difundidos en redes sociales muestran a la propietaria pidiendo ayuda desesperada:
Los trabajadores señalaron que algunos de los ocupantes se encontraban en estado de ebriedad y armados. “Nos han correteado, están ebrios y violentos. Logramos escapar porque nos atacaron con piedras”, aseguró otro afectado.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00