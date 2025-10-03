Avasalladores agreden al gobernador cruceño y a cívicos durante intento de diálogo

Lo que debía ser una jornada de diálogo terminó en violencia. Este viernes por la tarde, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto al directorio del Comité pro Santa Cruz y medios de comunicación, fueron atacados por un grupo de avasalladores en el predio Patujú, ubicado en el municipio de Montero.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores utilizaron piedras, palos y petardos para frenar la llegada de la autoridad departamental, quien buscaba sostener una conversación en el lugar, donde se denunció un nuevo caso de avasallamiento.

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, relató que el vehículo en el que se transportaban fue apedreado. “Nos reventaron los vidrios”, denunció mediante una transmisión desde la zona del conflicto.

La situación se tornó caótica cuando los manifestantes atacaron a los acompañantes de Camacho, entre ellos directivos cívicos y periodistas que cubrían la visita. Se reportan personas heridas y daños materiales, especialmente en vehículos oficiales y de medios de comunicación.

El gobernador habría quedado retenido momentáneamente durante el enfrentamiento, aunque aún se aguarda un pronunciamiento oficial sobre su situación y la de las demás autoridades.

