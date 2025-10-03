TEMAS DE HOY:
Branko Marinkovic ACRIBILLADO EN PANDO

“Son terroristas”: Marinkovic afirma que avasallamiento de Montero es una provocación del oficialismo

El senador electo indicó que varios de los secuestrados ya fueron liberados, pero subrayó que este tipo de hechos “no se puede permitir” y exigió que las autoridades tomen medidas inmediatas.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 14:06

El empresario y senador electo Branko Marinkovic. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un grupo de encapuchados ingresó violentamente al predio Patujú, en Montero, secuestrando al propietario y a varios trabajadores, según denunció el empresario y senador electo Branko Marinkovic.

“Esto son avasalladores profesionales, violentos, se los puede llamar terroristas. Probablemente han recibido entrenamiento en el Chapare”, aseguró Marinkovic, quien responsabilizó al Gobierno por no actuar ante lo que considera “una provocación clara desde el oficialismo”.

El senador electo indicó que varios de los secuestrados ya fueron liberados, pero subrayó que este tipo de hechos “no se puede permitir” y exigió que las autoridades tomen medidas inmediatas.

“Se está esperando la orden de la Fiscalía para que actúe la Policía. Hay toda la predisposición del comandante para ir a actuar; se están tomando los informes de inteligencia para determinar la cantidad de personas armadas que ingresaron al predio”, afirmó.

Marinkovic también advirtió que, a partir del 8 de noviembre, fecha en que asumirá oficialmente, no permitirá que se repitan este tipo de agresiones. “Los que no queremos es que esto llegue a mayores, de que haya enfrentamientos entre bolivianos. Esto es una provocación clara desde el oficialismo”, añadió.

