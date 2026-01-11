Alcalde de Llallagua recibe detención domiciliaria en proceso por muerte de tres policías

La Justicia determinó otorgar detención domiciliaria al alcalde del municipio de Llallagua, quien es investigado por su presunta participación en los hechos violentos que derivaron en la muerte de efectivos policiales durante operativos de desbloqueo en 2025.

La decisión fue asumida tras una audiencia en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacía las Mujeres de Llallagua, donde se otorgó la detención domiciliaria con derecho a trabajo al actual alcalde Adalid Jorge Aguilar.

El viernes 09 de enero Aguilar se presentó en su despacho de la alcaldía para poder retomar el cargo tras seis meses de ausencia donde el concejal Leoncio Delgado estuvo como alcalde interino.

Las victimas de los bloqueos por los denominados "evistas" en junio de 2025 fueron los subtenientes, Brayan Jorge Barrozo y Carlos Enrique Apata además del sargento Jesús Alberto Mamani quine cumplía su trabajo como bombero en Potosí.

Aguilar fue enviado a la cárcel en agosto de 2025 en el centro de readaptación productiva Santo Domingo de Cantumarca por el periodos de tres meses, después de un recurso de apelación ahora goza de una detención domiciliaria con custodia permanente y permiso laboral de 07:00 a 19:00 horas.

