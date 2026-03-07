TEMAS DE HOY:
Comunidad

Padres de una unidad educativa exigen destitución de director por supuesta denuncia de acoso e irregularidades

Padres de familia se movilizaron en puertas del establecimiento para exigir una auditoría y una investigación por presuntas irregularidades y denuncias de acoso a estudiantes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/03/2026 21:06

Padres se movilizan y exigen destituir al director de la unidad educativa 23 de Marzo
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Padres de familia de una unidad educativa se movilizaron en puertas del establecimiento para exigir la destitución del director, a quien acusan de presunto acoso a estudiantes y de irregularidades en el manejo de recursos económicos.

La protesta se realizó la noche de este viernes, cuando decenas de padres se concentraron en el ingreso del colegio para pedir la presencia del director y una explicación sobre las denuncias que circulan en redes sociales.

Durante la manifestación, una madre de familia afirmó que desde hace tiempo se realizan cobros constantes sin una rendición de cuentas clara.

“Acá sacan plata por todos lados y no nos rinden cuenta. Queremos una auditoría”, denunció una madre que participaba de la protesta.

Los padres también señalaron que existen versiones y videos que hablarían de presuntos casos de acoso a estudiantes, situación que —según indicaron— debe ser investigada por las autoridades educativas.

“Circula un video donde una señora comenta que hay acoso a menores en secundaria. Queremos que se investigue a profundidad”, afirmó otra madre de familia.

Los movilizados pidieron la intervención de autoridades del Ministerio de Educación para realizar una auditoría y esclarecer tanto las denuncias económicas como las acusaciones de presunto acoso.

El director, quien llegó hasta la unidad educativa, señaló que desconoce las denuncias y pidió reunirse con los padres de familia para que demuestren sus pruebas.

