Altares y banderas de luto recuerdan a las 24 víctimas de la tragedia aérea en El Alto

Familiares colocaron flores, velas y banderas negras en la avenida Costanera para recordar a las más de 20 personas que perdieron la vida.

Red Uno de Bolivia

06/03/2026 9:54

El Alto

Familias de las víctimas del reciente siniestro en El Alto instalaron pequeños altares en inmediaciones de la avenida Costanera, cerca de la pista del aeropuerto internacional, como una forma de rendir homenaje a quienes perdieron la vida.

El espacio, que días atrás aún mostraba restos de chatarra de los vehículos afectados y evidencias de las labores de rescate, se ha transformado en un sitio de memoria. Allí se observan flores, velas y símbolos de luto que recuerdan la magnitud del hecho, que hasta el momento dejó más de 20 personas fallecidas.

 

Un lugar para recordar

Los allegados de las víctimas pidieron que se les permita mantener estos espacios de homenaje, con el fin de regresar de manera periódica para dejar flores o encender velas en memoria de sus seres queridos.

En el lugar también se colocaron banderas con franjas negras, como símbolo de duelo colectivo.

Huellas del impacto

El sector aún muestra señales visibles del accidente. Parte del enmallado que delimita el área cercana a la pista del aeropuerto quedó completamente destruido y permanece dañado, evidencia de la fuerza del impacto.

El gesto de las familias refleja el dolor que atraviesa la ciudad, que este año conmemora 41 años de su creación mientras enfrenta una de las tragedias más recientes que ha marcado a la población alteña.

