“No nos moveremos hasta que hagan su trabajo”: Desde el predio avasallado, Camacho exige que Fiscalía y Policía intervengan

En medio de un nuevo avasallamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca aseguró que no se retirará del predio avasallado hasta que la Policía se haga presente y garantice la seguridad de las personas que permanecen dentro del lugar.

“Llegamos a ingresar a la propiedad que ha sido avasallada, tomada por violentos masistas, en busca de agarrar tierras que no les pertenecen”, declaró la autoridad departamental este viernes, aludiendo a un grupo de personas que habría ocupado ilegalmente la zona.

Camacho denunció que en el interior del predio existen ciudadanos que se encuentran “secuestrados” y exigió una acción inmediata de las instituciones encargadas de velar por la ley. “De aquí, de esta propiedad, no nos vamos a mover hasta que la Policía haga su trabajo y garantice que toda esta gente que se encuentra secuestrada pueda salir como cualquier ciudadano”, afirmó.

El gobernador cruceño responsabilizó tanto a la Fiscalía como a la Policía de no haber actuado con celeridad frente al avasallamiento, señalando que “lo que hoy han hecho es incumplir la ley y les corresponde a estas instancias salvaguardar las vidas de quienes han sido víctimas del atropello, del abuso y del avasallamiento de un grupo de delincuentes que solo busca quedarse con lo ajeno”.

Finalmente, Camacho ratificó su postura de permanecer en el lugar hasta obtener garantías: “El mensaje es claro: no nos movemos de aquí hasta que venga la Policía y garantice la seguridad de todos y cada uno de los que se encuentran en esta propiedad”.

Mira la programación en Red Uno Play