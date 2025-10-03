TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

[VIDEO] Así se reencontró con su esposa el hombre que fue secuestrado por avasalladores

Según testimonios recabados, los atacantes ingresaron al predio con violencia, destruyendo sembradíos en plena época de cosecha, robando ganado y matando animales en el lugar.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 12:15

Así fue el reencuentro del hombre secuestrado con su esposa. FOTO: NTV/RED UNO.

Pablo Vaca Diez fue hallado por su familia tras una dramática situación en el predio agrícola Patujú, luego de haber sido retenido, golpeado y despojado de sus pertenencias durante un violento ataque perpetrado por más de cien personas encapuchadas en la madrugada de este jueves.

Según testimonios recabados, los atacantes ingresaron al predio con violencia, destruyendo sembradíos en plena época de cosecha, robando ganado y sacrificando animales en el lugar.

“Nos están destruyendo todo nuestro sembradío, nos han robado nuestro ganado, están matando a las vacas”, denunció María José Cabrera, esposa del propietario, en contacto con el programa El Mañanero.

Pablo Vaca Diez logró escapar con la ayuda de trabajadores, escondiéndose entre los cañaverales hasta reencontrarse con su esposa y familiares, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro médico para recibir atención.

Una trabajadora del predio relató que durante el ataque los agresores emplearon petardos y palos, dejando a varios empleados heridos y generando temor por la vida de dos trabajadoras que aún permanecen desaparecidas.

ESTE ES EL MOMENTO EN QUE SE ENCONTRÓ CON SU ESPOSA

 

