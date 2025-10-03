Denuncian avasallamiento y secuestro en predio de Montero: “Son más de cien encapuchados”

Una denuncia por presunto avasallamiento, secuestro y destrucción de propiedad privada fue registrada en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz. Según testigos y familiares, un grupo de más de cien personas encapuchadas ingresó violentamente al predio agrícola Patujú durante la madrugada, dejando un saldo de personas heridas y varias víctimas retenidas contra su voluntad.

“Estamos con personas heridas dentro de la propiedad, hay destrozos y tienen secuestrado a mi marido”, relató entre sollozos María José Cabrera, esposa del propietario del terreno, en contacto con el programa El Mañanero. Cabrera aseguró que el número exacto de personas retenidas aún es incierto, pero confirmó que su esposo se encuentra entre ellas.

De acuerdo con su testimonio, los atacantes destruyeron sembradíos en plena época de cosecha, robaron cabezas de ganado y sacrificaron animales en el lugar. “Nos están destruyendo todo nuestro sembradío, nos han robado nuestro ganado, están matando a las vacas”, denunció Cabrera.

La familia afectada exige la presencia inmediata de la Policía y el accionar de las autoridades nacionales.

“No podemos seguir con estos avasallamientos. Necesitamos el apoyo urgente de la Policía, es nuestra propiedad, es nuestro trabajo de años”, insistió.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la Policía Departamental ni del Ministerio de Gobierno sobre el hecho. Tampoco se ha confirmado si hay operativos en curso para recuperar el control del predio.

Mira la programación en Red Uno Play