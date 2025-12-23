TED Santa Cruz completa su Sala Plena con el desafío de sanear el sistema de votación

La Sala Plena del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz inicia una nueva etapa con la incorporación de sus nuevos vocales titulares. Tras alcanzar los dos tercios requeridos por la normativa electoral vigente, los cuatro vocales titulares del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz son: Marco Antonio Monasterio, Fanny Vaca, Adelaida Yamba, Manfredo Bravo. Mientras que entre los suplentes están: Esthepany Moreno, Pablo Enrique Galván, Francisco Vargas y Cecilia Duran Facusse.

“Es un gran desafío el que nos toca asumir, inicialmente porque tenemos elecciones dentro de poco tiempo”, afirmó Manfredo Bravo, nuevo vocal titular del TED, al definir la urgencia de su gestión. Enfatizó que su responsabilidad principal radica en ofrecer un proceso transparente que devuelva la tranquilidad tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía.

La nueva administración técnica se enfocará de inmediato en la actualización del padrón electoral para corregir irregularidades históricas. Bravo señaló que es imperativo resolver problemas de doble inscripción y la permanencia de ciudadanos fallecidos para garantizar la fiabilidad de futuros comicios.

El flamante vocal, respaldado por una amplia trayectoria de cátedra sobre sistemas electorales, advirtió sobre la necesidad de ser rigurosos en la habilitación de candidatos. Según su visión, el sistema debe ser celoso en el cumplimiento de requisitos para proteger los derechos políticos de todos los actores en un entorno plural.

Finalmente, el TED buscará fortalecer los mecanismos de control del voto mediante la capacitación intensiva de delegados y jurados electorales. Bravo indicó que una coordinación estrecha con el Tribunal Supremo Electoral será vital para perfeccionar el sistema y eliminar las injusticias en los procesos de selección.

Mira la programación en Red Uno Play