Gustavo Ávila asume presidencia del TSE y anuncia modernización del padrón electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Gustavo Ávila, quien junto a los seis nuevos vocales electos por la Asamblea Legislativa Plurinacional se compromete a administrar procesos electorales técnicamente sólidos y políticamente imparciales.

“Estamos con una nueva sala plena conformada, son personas en realidad que tienen un alto compromiso con la democracia y eso nos hace sentir muy felices”, afirmó Ávila, destacando la experiencia y compromiso del equipo electoral.

Sobre las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo, explicó que se utilizará el padrón actual, incorporando los más de 92 mil nuevos votantes de 18 años y los cerca de 210 mil ciudadanos que cambiaron de domicilio.

“Cuando hablamos de un nuevo padrón, nos referimos a que el empadronamiento que vamos a hacer en este margen de dos años va a tener mecanismos de seguridad, actualizar la plataforma, equipos biométricos de alta gama, que el registro no solo sea de huella dactilar sino también facial y ocular”, señaló.

Destacó que la credibilidad alcanzada en procesos anteriores ha permitido la colaboración de organismos nacionales e internacionales para fortalecer el sistema electoral. “La meta que nos hemos trazado es cumplir los dos años para entregarle a Bolivia este nuevo padrón biométrico con mejores características técnicas y actualizadas al tiempo”, indicó.

En cuanto a la normativa, la directiva planea elaborar un anteproyecto de reformas a la ley electoral para futuros procesos. “No podemos ya permitir que los ciudadanos puedan sustituirse hasta 72 horas antes de un proceso. Si decimos que el voto es obligatorio, ¿por qué le coartamos el derecho a circular? Eso no pasa en ningún país del mundo”, enfatizó Ávila.

Sobre la coordinación con los tribunales departamentales, el presidente del TSE explicó que en enero se realizará una reunión nacional con los nuevos vocales para capacitarlos en normativa electoral y gestión de candidaturas.

“La primera tarea que tenemos es coordinar. Tenemos vocales electorales en los nueve departamentos que son nuevos y eso nos sirve para garantizar un proceso electoral seguro, transparente y confiable”, aseguró.

La autoridad reafirmó el compromiso de la institución: “Con esta nueva designación de los vocales, vamos a demostrar el 22 de marzo un proceso electoral seguro, transparente y confiable. Queremos consolidar la confianza de los bolivianos en el órgano electoral”.

