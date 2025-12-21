TEMAS DE HOY:
Política

Sala plena designa a Gustavo Ávila como presidente del TSE

Hans Franco

21/12/2025 14:31

Foto: Sala plena designa a Gustavo Ávila como presidente del TSE (APG)
La Paz

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) designó este domingo a Gustavo Ávila como presidente del organismo y a Ximena Camacho como vicepresidenta, en el marco de la sesión que se desarrolla actualmente.

Al momento, la Sala Plena continúa en sesión de trabajo. En las próximas horas, las autoridades del TSE convocarán a una conferencia de prensa para dar a conocer de manera oficial los detalles de la decisión adoptada y responder a las inquietudes de los medios de comunicación.

Noticia en desarrollo...

 

