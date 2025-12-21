¿Quién es Gustavo Ávila Mercado, el nuevo presidente del TSE?

Gustavo Ávila Mercado es abogado de profesión, nacido en el departamento de Tarija, con una amplia y sostenida trayectoria en el ámbito electoral y de la gestión pública.

Desde 2004 desarrolla funciones en el área electoral, acumulando más de dos décadas de experiencia en distintas responsabilidades técnicas y administrativas. En 2021 asumió el cargo de Vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija. Previamente, en 2017, fue designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional como Vocal de la misma entidad electoral, instancia en la que también ejerció la Presidencia del TED Tarija, tras ser elegido por decisión unánime de sus colegas.

A lo largo de su carrera, Ávila Mercado desempeñó funciones como secretario de Cámara, auxiliar y asesor del TED Tarija. Asimismo, durante nueve años trabajó como promotor, capacitador y coordinador electoral, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad electoral en el departamento.

Entre 2011 y 2017, ejerció el cargo de secretario general de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, consolidando su experiencia en la administración pública y el trabajo legislativo.

En el ámbito académico, es magíster en Derecho Constitucional, cuenta con una especialidad en Derecho Electoral y un diplomado en Gestión Pública. Se graduó con excelencia académica en la carrera de Derecho en la Universidad Católica San Pablo de Tarija.

Actualmente fue designado por la Sala Plena como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

