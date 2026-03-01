TEMAS DE HOY:
Policial

Audiencia cautelar del concejal Maykol Negrete fue reprogramada para este lunes

La justicia fijó la audiencia para este lunes a las 8:00 en el Juzgado 22 de la Villa Primero de Mayo. La defensa del concejal alegó falta de notificación previa. 

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 12:52

Concejal de UCS detenido por la Policía. Foto ABI

La audiencia de medidas cautelares del concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Maykol Negrete, prevista para este domingo a las 8:00, fue suspendida debido al retraso de su abogado defensor.

Según la información disponible, la audiencia fue reprogramada para este lunes a las 8:00 y se realizará en el Juzgado 22 de la Villa Primero de Mayo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La defensa del concejal argumentó que no fue notificada con la debida anticipación sobre la realización de la audiencia.

Negrete fue aprehendido la madrugada del sábado en un condominio de la zona norte de la capital cruceña, acusado de haber ingresado presuntamente en estado de ebriedad al domicilio de su expareja, agredirla físicamente y destruir su teléfono celular, en un presunto caso de violencia familiar y doméstica.

El concejal de UCS permanece en celdas policiales, a la espera de la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación legal.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

