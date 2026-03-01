Audiencia cautelar del concejal Maykol Negrete fue reprogramada para este lunes

La audiencia de medidas cautelares del concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Maykol Negrete, prevista para este domingo a las 8:00, fue suspendida debido al retraso de su abogado defensor.

Según la información disponible, la audiencia fue reprogramada para este lunes a las 8:00 y se realizará en el Juzgado 22 de la Villa Primero de Mayo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La defensa del concejal argumentó que no fue notificada con la debida anticipación sobre la realización de la audiencia.

Negrete fue aprehendido la madrugada del sábado en un condominio de la zona norte de la capital cruceña, acusado de haber ingresado presuntamente en estado de ebriedad al domicilio de su expareja, agredirla físicamente y destruir su teléfono celular, en un presunto caso de violencia familiar y doméstica.

El concejal de UCS permanece en celdas policiales, a la espera de la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación legal.

