A pocas horas del compromiso frente a Real Tomayapo por la vuelta del Torneo Repechaje del fútbol boliviano, Oriente Petrolero encendió el entusiasmo de su hinchada con el lanzamiento de una camiseta edición especial dedicada a su gran referente, Marcelo Martins.

La prenda conmemorativa ya se encuentra disponible para socios y aficionados. El precio fue fijado en 290 bolivianos para socios y 320 bolivianos para el público en general. Las tallas habilitadas abarcan desde la 14 hasta la 4XL, permitiendo que niños y adultos puedan sumarse al homenaje.

El lanzamiento coincide con una jornada especial para el club refinero. Desde las 15:00, el equipo saltará al campo en un encuentro clave, marcado por el inminente debut de Martins en esta nueva etapa con la institución. El delantero vuelve al club donde inició su carrera profesional hace 22 años y donde anotó su primer gol.

La figura del atacante trasciende fronteras. Martins es uno de los máximos goleadores del fútbol sudamericano y el artillero histórico de la selección boliviana, lo que convierte esta edición limitada en un símbolo de identidad y orgullo para la afición verdolaga.

