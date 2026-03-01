Tucabaca obtiene certificación internacional y se convierte en referente regional

La Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca recibió la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), convirtiéndose en la primera área protegida de Latinoamérica en alcanzar este reconocimiento internacional por la gestión de su Plan de Manejo y la verificación de Servicios Ecosistémicos.

Este proceso posiciona a Santa Cruz como un referente regional en manejo sostenible de áreas protegidas, al validar el cumplimiento de estándares internacionales orientados a la conservación ambiental, el uso responsable del territorio y la protección del patrimonio natural.

Durante el acto, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, destacó que las más de 262.000 hectáreas que conforman la UCPN Tucabaca cuentan ahora con un sello internacional que certifica su adecuado manejo y protección.

“Esta certificación es un logro extraordinario y un motivo de orgullo para el país. Tucabaca es un área rica en biodiversidad, en flora y, sobre todo, es generadora de recursos hídricos que nutren a toda esta región del país”, afirmó Ávila.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al recibir la certificación FSC, señaló que este reconocimiento confirma que en el departamento se puede producir cuidando y protegiendo los bosques.

“El sello FSC significa que el manejo de nuestros recursos cumple con estándares internacionales. Tucabaca demuestra que es posible generar oportunidades económicas sin destruir nuestros bosques y convertir la riqueza natural en desarrollo sostenible para nuestras comunidades”, sostuvo.

La certificación FSC contempla la verificación de servicios ecosistémicos clave, entre ellos la captura y almacenamiento de carbono, la protección de los recursos hídricos, la conservación del suelo, la calidad del aire y las prácticas culturales vinculadas al entorno natural, aspectos que refuerzan el valor ambiental, social y estratégico del Valle de Tucabaca.

En ese marco, María Luisa Salvatierra, directora ejecutiva de CFV–FSC Bolivia, explicó que la certificación confirma que el bosque se gestiona preservando la biodiversidad y beneficiando tanto a las comunidades como a los trabajadores.

“La certificación FSC permite movilizar recursos internacionales en favor de áreas protegidas. Hoy celebramos un hito histórico: Tucabaca se convierte en la primera área protegida de Latinoamérica en obtener el sello FSC para su Plan de Manejo y la verificación de cinco servicios ecosistémicos: carbono, agua, suelo, cultural e hídrico”, señaló.

Asimismo, Natalia Calderón, directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), destacó que este reconocimiento fortalece la gestión del área protegida como una respuesta concreta frente a la crisis climática, los incendios forestales y la deforestación.

“No se trata solo de un documento, sino del reconocimiento a una gestión comprometida con la vida y con los servicios ecosistémicos. Tucabaca debe seguir siendo un símbolo de esperanza y sostén de la vida. Proteger Tucabaca es proteger la vida”, enfatizó.

El acto oficial de entrega de la certificación se realizó en Santiago de Chiquitos, con la participación de autoridades nacionales y departamentales, representantes institucionales y actores del sector ambiental y forestal.

