TED Santa Cruz capacita a más de 53 mil jurados electorales en gran encuentro previo a las subnacionales

Más de 53.000 jurados fueron convocados para capacitarse en sus funciones y responsabilidades. El presidente del TED, Marco Monasterio, recordó que en ellos recae la confianza del país para un conteo transparente.
01/03/2026 9:38
Este domingo se realizó el “Gran Encuentro de Jurados Electorales” en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) explicaron las funciones y responsabilidades de las 53.772 personas sorteadas como jurados para las próximas elecciones subnacionales del 22 de marzo.
El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, destacó la masiva asistencia y recordó a los ciudadanos el compromiso que asumen con el departamento y el país.
“Ser jurado electoral no es solo una función temporal. Ustedes tienen la confianza depositada del departamento y del país para ejercer estas funciones. Tienen la responsabilidad de que cada voto sea bien contado, con transparencia, responsabilidad y seriedad”, afirmó Monasterio.
Tras el acto inaugural, se desarrolló un simulacro de votación dividido en tres etapas: antes, durante y después del proceso electoral, con el objetivo de reforzar la capacitación de los jurados.
