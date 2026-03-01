TED Santa Cruz capacita a más de 53 mil jurados electorales en gran encuentro previo a las subnacionales

Este domingo se realizó el “Gran Encuentro de Jurados Electorales” en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) explicaron las funciones y responsabilidades de las 53.772 personas sorteadas como jurados para las próximas elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, destacó la masiva asistencia y recordó a los ciudadanos el compromiso que asumen con el departamento y el país.

“Ser jurado electoral no es solo una función temporal. Ustedes tienen la confianza depositada del departamento y del país para ejercer estas funciones. Tienen la responsabilidad de que cada voto sea bien contado, con transparencia, responsabilidad y seriedad”, afirmó Monasterio.

Tras el acto inaugural, se desarrolló un simulacro de votación dividido en tres etapas: antes, durante y después del proceso electoral, con el objetivo de reforzar la capacitación de los jurados.

