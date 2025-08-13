Cuenta regresiva para las elecciones: simulacro de escrutinio y capacitación de jurados rezagados

A días de las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto, el ambiente en el municipio de Tiquipaya es de máxima actividad. El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba llevó adelante este miércoles un simulacro del proceso de escrutinio en el centro de cómputo instalado especialmente para la jornada electoral.

Durante la prueba, se ejecutó paso a paso la recepción, escaneo, digitalización y transcripción de actas electorales, simulando el flujo real que tendrá lugar el domingo. De acuerdo con las autoridades, las actas llegarán desde las 16 provincias del departamento, y todo el material será sometido a un estricto control de calidad y custodia por parte de vocales, operadores y transcriptores.

El simulacro incluyó el uso de máquinas para la doble transcripción y el juzgamiento de actas, asegurando que el sistema esté listo para la recepción de resultados apenas se cierre la votación. “Este ejercicio nos permite validar los protocolos y garantizar transparencia y rapidez en el conteo oficial”, señalaron desde el TED.

Paralelamente, en las instalaciones del TED en la zona de la avenida Simón López, se llevó adelante una capacitación intensiva de jurados electorales, en turnos de 8:30, 10:30 y 12:30. Más de 38.000 ciudadanos fueron sorteados para cumplir esta función en Cochabamba, y aquellos que no asistieron a la capacitación regular tienen hasta el sábado para completar la formación.

Cada sesión dura aproximadamente dos horas e incluye un examen final para evaluar lo aprendido. “Queremos que los jurados lleguen con seguridad y dominio del procedimiento”, afirmó personal del tribunal.

