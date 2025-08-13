Esposas de policías exigen seguridad ante amenazas de comunarios en el Trópico

Las esposas de los policías que trabajarán en el Trópico durante las elecciones nacionales expresaron su profunda preocupación por la seguridad de sus familiares, luego de recibir amenazas de que no se permitirá que las ánforas electorales salgan de la región.

Ruth Ajacopa, representante de las esposas de policías en Cochabamba, indicó que la alarma se centra en lugares como Ivirgazama, donde se estaría organizando la quema de ánforas y posibles agresiones al personal policial.

“Para nosotros, la preocupación más grande es que el personal de la policía no corra riesgo, especialmente en el Trópico, donde se ha acumulado gente que meses atrás ha generado conflictos y daños a la población. Hemos recibido información de que desde Ivirgazama se estarían organizando acciones para quemar las ánforas”, señaló Ajacopa.

Frente a esta situación, las esposas de los uniformados solicitaron al Comando General de la Policía y al Ministerio de Gobierno que se equipe adecuadamente a los efectivos que custodiarán los recintos electorales y las cajas de votación.

“Le pedimos al ministro de Gobierno que equipe a la Policía Boliviana para su protección, velando por la integridad física de cada efectivo. Existen amenazas de que si el policía interviene, también podría ser linchado”, añadió Ajacopa.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que las elecciones transcurran de manera pacífica y sin incidentes: “Llamamos a la conciencia de quienes intentan generar actos vandálicos. Deben saber que esto les traerá consecuencias en el futuro, porque la justicia tarde o temprano actuará”, concluyó la representante.

Mira la programación en Red Uno Play