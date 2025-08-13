La madrugada de este miércoles, un audaz robo sacudió la zona del kilómetro 6 ½ de la avenida Capitán Víctor Ustariz en Cochabamba. Desconocidos violentaron la puerta de un depósito de Dircabi y comenzaron a sacar saquillos de carbonato de sodio, cada uno de 25 kilogramos, hasta dejarlos apilados frente a un poste en plena vía pública.

Vecinos, alarmados por los ruidos y la escena, alertaron a las autoridades mientras observaban cómo los delincuentes forzaban el ingreso y trasladaban el material, que según se constató, es utilizado como precursor químico en la elaboración de drogas.

Roban depósito de Dircabi en la madrugada y huyen dejando saquillos en la calle. Foto: Red Uno

Dentro del depósito, además de más saquillos listos para ser cargados, se hallaron otros objetos y una gran cantidad de vehículos, que también funcionaría como espacio de resguardo de la Dirección General de Dircabi.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó al lugar poco después de las 3:00 de la madrugada, pero los responsables ya habían escapado, dejando parte de la carga abandonada. Las investigaciones continúan para dar con los autores del robo, mientras los vecinos exigen mayor seguridad en el sector.

