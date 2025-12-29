Feriado de Fin de Año: Cámara Hotelera proyecta inyección económica de $us 60 millones

El feriado de Fin de Año se consolida como la fecha más importante para el turismo interno en Bolivia, con una proyección económica que supera los 60 millones de dólares a nivel nacional, según estimaciones del sector.

El presidente de la Cámara Hotelera, José Emilio Vaca, calificó la ampliación del feriado como una “decisión acertada” del Gobierno, al considerar que responde a la planificación anticipada de los viajeros y al comportamiento real del mercado turístico.

“Es un feriado donde la gente realmente viaja y gasta”, afirmó Vaca.

Desde el gremio hotelero señalaron que el movimiento económico no se limita a la ocupación hotelera, sino que alcanza directamente a restaurantes, transporte y pequeños prestadores de servicios turísticos.

Vaca remarcó que esta dinámica permite que miles de familias vinculadas al sector generen ingresos, fortaleciendo la economía local en distintos puntos del país.

Frente a las observaciones sobre el calendario, la Cámara aseguró que no es tarde para aprovechar el flujo de capital, ya que el feriado activa desplazamientos y consumo en todo el territorio nacional.

El entusiasmo del sector refleja la importancia estratégica de estas fechas para la reactivación económica y el sostenimiento de la cadena turística boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play