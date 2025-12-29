Feriado de Fin de Año: Cámara Hotelera proyecta inyección económica de $us 60 millones

El sector hotelero respalda la decisión gubernamental y anticipa beneficios para la gastronomía y los servicios turísticos.
29/12/2025 19:52
El feriado de Fin de Año se consolida como la fecha más importante para el turismo interno en Bolivia, con una proyección económica que supera los 60 millones de dólares a nivel nacional, según estimaciones del sector.
El presidente de la Cámara Hotelera, José Emilio Vaca, calificó la ampliación del feriado como una “decisión acertada” del Gobierno, al considerar que responde a la planificación anticipada de los viajeros y al comportamiento real del mercado turístico.
“Es un feriado donde la gente realmente viaja y gasta”, afirmó Vaca.
Desde el gremio hotelero señalaron que el movimiento económico no se limita a la ocupación hotelera, sino que alcanza directamente a restaurantes, transporte y pequeños prestadores de servicios turísticos.
Vaca remarcó que esta dinámica permite que miles de familias vinculadas al sector generen ingresos, fortaleciendo la economía local en distintos puntos del país.
Frente a las observaciones sobre el calendario, la Cámara aseguró que no es tarde para aprovechar el flujo de capital, ya que el feriado activa desplazamientos y consumo en todo el territorio nacional.
El entusiasmo del sector refleja la importancia estratégica de estas fechas para la reactivación económica y el sostenimiento de la cadena turística boliviana.
