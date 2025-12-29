Asosur espera puesta en marcha de resolución que permite vender diésel con carnet

La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) informó que aguarda la puesta en marcha de la Resolución Ministerial 212, la cual dispone que la comercialización de diésel se realice en todos los surtidores del país con la simple presentación del carnet de identidad.

La gerente general de Asosur, Susy Dorado, explicó que esta disposición busca subsanar uno de los principales problemas que enfrentaban las estaciones de servicio, especialmente con los usuarios que cargan combustible fuera de tanque y reclamaban restricciones en la venta.

“No se trata de una negativa de los surtidores, sino de que somos un sector regulado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y debemos esperar las instrucciones para adecuar nuestros sistemas”, señaló.

Entre las principales observaciones planteadas por Asosur también figura la limitación establecida en la Resolución Administrativa 25/2025 de la ANH, que restringía la compra de diésel solo a tres estaciones de servicio, afectando principalmente a los productores. Desde el sector cuestionan esta medida, considerando que todas las estaciones comercializan el mismo producto al mismo precio.

Otro punto pendiente es el denominado esquema de facturación 70-30, el cual se encuentra normado por una ley financiera vigente y, según Asosur, solo podría modificarse a través de una nueva normativa, posiblemente en la ley financiera 2026.

Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de actualización en los sistemas de facturación para la venta de combustible a vehículos con placa internacional, que anteriormente se realizaba a un precio diferenciado y ahora no estaría claramente estipulado.

La gerente general destacó que el pasado 24 sostuvieron una reunión virtual con autoridades de la ANH, donde expusieron todas estas observaciones. Indicó que la entidad reguladora se comprometió a trasladar los planteamientos a una nueva normativa.

