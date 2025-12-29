Adepor garantiza abastecimiento de carne de cerdo para fin de año

La Asociación Departamental de Porcinocultores (Adepor) confirmó que el abastecimiento de carne de cerdo está garantizado para las fiestas de fin de año en todo el país.

El presidente de la institución, Jorge Méndez, destacó la calidad del producto y su importancia para la economía familiar. “Nuestro oficio es producir, y garantizamos que habrá suficiente carne, posicionándose como la opción más barata del mercado”, afirmó.

Ajuste temporal en el precio

Desde mediados de diciembre, se registró un ajuste estacional de entre 2 y 3 bolivianos por kilo, debido al aumento de la demanda típica de esta temporada.

No obstante, Méndez aclaró que se trata de un incremento temporal, y que una vez pasadas las celebraciones, los precios volverán a sus niveles habituales.

