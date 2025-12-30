TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Mujer hallada en freezer Violencia Familiar

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Asesinato de dos hombres en Cochabamba estaría ligado a un "ajuste de cuentas"

Las víctimas, presuntamente de nacionalidad colombiana, fueron trasladadas con vida hasta las orillas de un río donde fueron ejecutadas.

Milen Saavedra

29/12/2025 21:54

Fiscalía presume "ajuste de cuentas" en el asesinato de dos hombres en provincia de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó sobre los avances en la investigación del asesinato de dos personas en el municipio de Independencia. Según las primeras diligencias, la principal hipótesis que maneja el Ministerio Público es que el crimen responde a un "ajuste de cuentas".

De acuerdo con las declaraciones de testigos y los reportes de Inteligencia, las víctimas fueron trasladadas con vida en un vehículo hasta las orillas de un río en la zona. En el lugar, un grupo de personas descendió del automóvil y ejecutó los disparos contra ambos sujetos, para luego arrojar sus cuerpos al agua.

Identificación de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer de manera oficial la identidad de los fallecidos debido a que no portaban documentos personales al momento del hallazgo. No obstante, el fiscal Tejerina señaló que, según testimonios recolectados que aún deben ser corroborados, se presume que ambos serían de nacionalidad colombiana.

"Se presume un ajuste de cuentas, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la declaración testifical, estas personas habrían sido trasladadas con vida al lugar", explicó el fiscal departamental.

La Fiscalía continúa con la obtención de información testifical y técnica para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble asesinato. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD