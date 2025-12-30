Asesinato de dos hombres en Cochabamba estaría ligado a un "ajuste de cuentas"

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó sobre los avances en la investigación del asesinato de dos personas en el municipio de Independencia. Según las primeras diligencias, la principal hipótesis que maneja el Ministerio Público es que el crimen responde a un "ajuste de cuentas".

De acuerdo con las declaraciones de testigos y los reportes de Inteligencia, las víctimas fueron trasladadas con vida en un vehículo hasta las orillas de un río en la zona. En el lugar, un grupo de personas descendió del automóvil y ejecutó los disparos contra ambos sujetos, para luego arrojar sus cuerpos al agua.

Identificación de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer de manera oficial la identidad de los fallecidos debido a que no portaban documentos personales al momento del hallazgo. No obstante, el fiscal Tejerina señaló que, según testimonios recolectados que aún deben ser corroborados, se presume que ambos serían de nacionalidad colombiana.

"Se presume un ajuste de cuentas, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la declaración testifical, estas personas habrían sido trasladadas con vida al lugar", explicó el fiscal departamental.

La Fiscalía continúa con la obtención de información testifical y técnica para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble asesinato.

Mira la programación en Red Uno Play