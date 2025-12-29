Una app para frenar la corrupción policial: así funciona la nueva herramienta

La Policía Boliviana lanzó una aplicación móvil destinada a que la ciudadanía pueda denunciar de manera rápida y sencilla, hechos de corrupción, tanto cometidos por efectivos policiales como por civiles que intenten sobornos o extorsiones.

La plataforma permitirá a los usuarios enviar imágenes, audios y videos como elementos de prueba, fortaleciendo los mecanismos de control interno dentro de la institución.

“A través de esta aplicación, los ciudadanos van a poder acceder de forma más rápida y sencilla a nuestras instancias ya establecidas para hacer conocer denuncias por hechos de corrupción”, explicó el comandante general de la Policía, Mirko Sokol.

De manera paralela, la institución puso en funcionamiento el Departamento de Control Policial, conformado por al menos 200 efectivos, quienes tendrán la misión de investigar y detectar actos irregulares en unidades policiales a nivel nacional.

Según informaron las autoridades, estos agentes trabajarán incluso de civil, con el objetivo de no ser identificados por sus propios camaradas.

“Vamos a identificar actos de corrupción, no solo de personal policial, sino también de personas civiles que intenten ofrecer dinero o beneficios indebidos”, señaló el supervisor general de la Policía, Gunther Agudo.

Foto Policía Boliviana

En el último mes, el Comando General recibió 97 denuncias por corrupción, de las cuales 22 ya fueron verificadas. En el marco de esta lucha, se realizaron más de 100 cambios de destino, que incluyeron a directores generales, comandantes departamentales y jefes de unidades consideradas sensibles a hechos de corrupción.

Entre los casos más relevantes detectados recientemente figura la confección de uniformes con presunto sobreprecio para nuevos oficiales, hecho por el cual empresas y policías son investigados. Otro caso se registró en Oruro, donde patrulleros fueron sorprendidos escoltando vehículos con contrabando.

Las autoridades aseguran que estas medidas buscan transparentar la institución y recuperar la confianza de la población.

