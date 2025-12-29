Violencia contra mujeres en Bolivia: 78 feminicidios y 44 mil denuncias durante 2025, según reportes oficiales

La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas más graves del país. Solo en 2025, se registraron 78 feminicidios, de acuerdo con datos de la Casa de la Mujer, que alertó sobre la magnitud de la violencia ejercida, en su mayoría, por parejas o exparejas de las víctimas.

A esta cifra se suman los registros del Ministerio Público, que contabilizó 44.494 denuncias relacionadas con distintos tipos de violencia durante el mismo periodo.

Organizaciones alertan que el número real podría ser aún mayor, ya que muchas mujeres no logran formalizar sus denuncias debido a la falta de acceso a Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) en varias regiones del país.

Del total de denuncias presentadas, 10.184 están relacionadas con violencia y delitos contra la libertad sexual que afectaron a niñas, niños y adolescentes. Esto representa uno de cada cuatro casos registrados a nivel nacional.

174 mujeres sobrevivieron a intentos de feminicidio

Un dato que preocupa es que, según la Casa de la Mujer, 174 mujeres lograron sobrevivir a situaciones de extrema violencia que pusieron en riesgo sus vidas.

Estas cifras reflejan no solo la gravedad del problema, sino también la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección, acceso a la justicia y prevención en todo el país.

