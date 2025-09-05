Un nuevo caso de violencia extrema ha conmocionado a la ciudad de Oruro, luego de que una mujer fuera brutalmente agredida por su expareja dentro de su lugar de trabajo.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor ingresa a la oficina, le habla brevemente a la víctima y acto seguido comienza a lanzarle objetos, entre ellos una computadora y teléfonos, dirigidos directamente a su cabeza, provocándole lesiones graves.

“Ha empezado a destrozar todo y prácticamente también ha agredido de forma violenta”, señaló el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Tras la agresión, el hombre salió del lugar y se dio a la fuga. La víctima logró realizar la denuncia ante la Policía, y el caso fue tipificado como tentativa de feminicidio por el Ministerio Público.

“Está siendo buscado por la Policía y estimamos que será aprehendido en las próximas horas”, añadió el fiscal Morales.

