TEMAS DE HOY:
Violencia de género ACRIBILLADOS armas artesanales

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Brutal agresión en Oruro: expareja golpea a mujer en su lugar de trabajo

La víctima se encontraba sentada en su escritorio cuando, de forma repentina, ingresó su exconcubino y comenzó a lanzarle diversos objetos.

Silvia Sanchez

05/09/2025 18:16

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Un nuevo caso de violencia extrema ha conmocionado a la ciudad de Oruro, luego de que una mujer fuera brutalmente agredida por su expareja dentro de su lugar de trabajo.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor ingresa a la oficina, le habla brevemente a la víctima y acto seguido comienza a lanzarle objetos, entre ellos una computadora y teléfonos, dirigidos directamente a su cabeza, provocándole lesiones graves.

“Ha empezado a destrozar todo y prácticamente también ha agredido de forma violenta”, señaló el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

 

 

Tras la agresión, el hombre salió del lugar y se dio a la fuga. La víctima logró realizar la denuncia ante la Policía, y el caso fue tipificado como tentativa de feminicidio por el Ministerio Público.

“Está siendo buscado por la Policía y estimamos que será aprehendido en las próximas horas”, añadió el fiscal Morales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD