Mundial de Desayunos: ¿Quién va ganando entre Bolivia y Venezuela?

Recuerda que puedes apoyar a nuestra gastronomía nacional, aquí te explicamos cómo.
05/09/2025 17:46
Escuchar esta nota
Todavía no ha finalizado la etapa de semifinales en el Mundial de los Desayunos impulsadas por el streamer Ibai Llanos, y que enfrentan a Bolivia con Venezuela con algunos de sus desayunos tradicionales.
Bolivia compite con la salteña y el api con pastel y aunque la competencia está en marcha, nuestro país todavía necesita apoyo, ya que Venezuela tiene la ventaja con el apoyo en redes sociales.
Todavía existe tiempo y puedes sumar tu apoyo, a continuación, te explicamos cómo hacerlo.
¿Cómo votar por Bolivia?
Solo necesitas ingresar a las publicaciones de Ibai Llanos en redes sociales y apoyar el comentario donde menciona en nombre de nuestro país.
Estos son los enlaces donde puedes emitir tu apoyo y voto:
Instagram:
https://www.instagram.com/reel/DOMBAn5jLMA/?igsh=MWdnNXhkMGlocGphbQ==
Ingresa al reel y vota por Bolivia en la encuesta del comentario fijado de Ibai.
TikTok:
https://vm.tiktok.com/ZMAMEv7EV/
Busca el comentario de Ibai donde menciona a Bolivia y dale me gusta.
YouTube:
https://youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE?si=YoxGbnyraSIjt2nJ
Busca el comentario de Ibai con el nombre de Bolivia y dale like.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00