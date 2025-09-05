Mundial de Desayunos: ¿Quién va ganando entre Bolivia y Venezuela?

Todavía no ha finalizado la etapa de semifinales en el Mundial de los Desayunos impulsadas por el streamer Ibai Llanos, y que enfrentan a Bolivia con Venezuela con algunos de sus desayunos tradicionales.

Bolivia compite con la salteña y el api con pastel y aunque la competencia está en marcha, nuestro país todavía necesita apoyo, ya que Venezuela tiene la ventaja con el apoyo en redes sociales.

Todavía existe tiempo y puedes sumar tu apoyo, a continuación, te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo votar por Bolivia?

Solo necesitas ingresar a las publicaciones de Ibai Llanos en redes sociales y apoyar el comentario donde menciona en nombre de nuestro país.

Estos son los enlaces donde puedes emitir tu apoyo y voto:

Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DOMBAn5jLMA/?igsh=MWdnNXhkMGlocGphbQ==

Ingresa al reel y vota por Bolivia en la encuesta del comentario fijado de Ibai.

TikTok:

https://vm.tiktok.com/ZMAMEv7EV/

Busca el comentario de Ibai donde menciona a Bolivia y dale me gusta.

YouTube:

https://youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE?si=YoxGbnyraSIjt2nJ

Busca el comentario de Ibai con el nombre de Bolivia y dale like.

