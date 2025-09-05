¡Todavía estamos abajo! ¿Cómo votar por la salteña y el api con pastel de Bolivia?

Nuestros desayunos están en competencia y el apoyo suma desde diversos sectores.
05/09/2025 12:09
La competencia aún no termina y Bolivia necesita de tu apoyo para poder pasar a la final del Mundial de los Desayunos, el torneo más viral de las redes sociales.
La amplia muestra gastronómica de nuestro país tiene como representantes a la salteña y el api con pastel, desayunos que no solo con sabor, sino también cultura, historia e identidad.
Nuestros desayunos logaron vencer a otros países desde el inicio de la competencia, y actualmente enfrenta a Venezuela, todavía estamos abajo en votaciones, pero aún estamos a tiempo de sumar con nuestro voto.
¿Cómo votar por Bolivia?
Solo necesitas ingresar a las publicaciones de Ibai Llanos en redes sociales y apoyar el comentario donde menciona en nombre de nuestro país.
Estos son los enlaces donde puedes emitir tu apoyo y voto:
Instagram:
https://www.instagram.com/reel/DOMBAn5jLMA/?igsh=MWdnNXhkMGlocGphbQ==
Ingresa al reel y vota por Bolivia en la encuesta del comentario fijado de Ibai.
TikTok:
https://vm.tiktok.com/ZMAMEv7EV/
Busca el comentario de Ibai donde menciona a Bolivia y dale me gusta.
YouTube:
https://youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE?si=YoxGbnyraSIjt2nJ
Busca el comentario de Ibai con el nombre de Bolivia y dale like.
Varias alcaldías se sumaron a la promoción de nuestros desayunos para el mundial, además de gobernaciones y ministerios de Gobierno.
