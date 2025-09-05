¡Todavía estamos abajo! ¿Cómo votar por la salteña y el api con pastel de Bolivia?

La competencia aún no termina y Bolivia necesita de tu apoyo para poder pasar a la final del Mundial de los Desayunos, el torneo más viral de las redes sociales.

La amplia muestra gastronómica de nuestro país tiene como representantes a la salteña y el api con pastel, desayunos que no solo con sabor, sino también cultura, historia e identidad.

Nuestros desayunos logaron vencer a otros países desde el inicio de la competencia, y actualmente enfrenta a Venezuela, todavía estamos abajo en votaciones, pero aún estamos a tiempo de sumar con nuestro voto.

¿Cómo votar por Bolivia?

Solo necesitas ingresar a las publicaciones de Ibai Llanos en redes sociales y apoyar el comentario donde menciona en nombre de nuestro país.

Estos son los enlaces donde puedes emitir tu apoyo y voto:

Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DOMBAn5jLMA/?igsh=MWdnNXhkMGlocGphbQ==

Ingresa al reel y vota por Bolivia en la encuesta del comentario fijado de Ibai.

TikTok:

https://vm.tiktok.com/ZMAMEv7EV/

Busca el comentario de Ibai donde menciona a Bolivia y dale me gusta.

YouTube:

https://youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE?si=YoxGbnyraSIjt2nJ

Busca el comentario de Ibai con el nombre de Bolivia y dale like.

Varias alcaldías se sumaron a la promoción de nuestros desayunos para el mundial, además de gobernaciones y ministerios de Gobierno.

