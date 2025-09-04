¡Oruro dice presente! La alcaldía se suma al apoyo por Bolivia en el Mundial de Desayunos

Avanza la votación en el Mundial de Desayunos y Bolivia, con dos de sus desayunos tradicionales, enfrenta a Venezuela en semifinales. Poco a poco, el país suma apoyo desde distintos sectores.

En las últimas horas, el alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani Morales, publicó un video solicitando el respaldo de la población boliviana para apoyar a los representantes nacionales en el torneo gastronómico.

“Nuestra gastronomía es cultura, identidad y orgullo boliviano. Hoy el mundo la saborea con nosotros”, expresó el alcalde, al solicitar el voto de los bolivianos en las redes sociales del streamer Ibai Llanos.

¿Cómo votar en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Los seguidores de Ibai podrán apoyar a su plato favorito a través de las encuestas publicadas en las redes sociales oficiales del streamer. Cada plataforma cuenta con su propia votación y al final, los resultados se suman para definir al ganador.

TikTok: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, buscar la encuesta activa y elegir entre Bolivia o Venezuela.

Facebook e Instagram: En las stories de Ibai se habilita la opción de voto con un simple clic.

YouTube Shorts: Solo es necesario reaccionar con un like en el video correspondiente para sumar apoyo al plato elegido.

Los resultados finales se consolidan con la suma de todas las plataformas, lo que hace que cada voto sea determinante para que el desayuno de un país pueda seguir avanzando.

