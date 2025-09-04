TEMAS DE HOY:

La Paz realiza feria de la salteña y el api con pastel para apoyar a Bolivia en el Mundial de Desayunos

Autoridades destacaron la actividad de redes sociales que ayuda en la promoción de la gastronomía boliviana.

Silvia Sanchez

04/09/2025 12:09

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco del Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenidos Ibai Llanos, donde Bolivia se encuentra en semifinales enfrentando a Venezuela, la alcaldía de La Paz, organizó la feria de la salteña y el api con pastel.

El objetivo es el de impulsar a la población a probar el delicioso desayuno tradicional de los bolivianos, y que a la vez puedan apoyar a nuestro país en el torneo viral.

La feria se desarrolla en la plaza Camacho de la ciudad de La Paz, y la población podrá participar de esta actividad, este jueves y viernes desde las Hrs. 07:00 hasta las 21:00.

“Estamos promocionando para que toda Bolivia vote por nuestros desayunos, nuestro api con pastel y nuestra salteña, para nosotros ya es una ganancia el Mundial de Desayunos, porque hace que 25 millones de personas ya conozcan nuestra gastronomía y nuestro país”, señalaron desde el municipio paceño.

 

Recuerda que, si quieres apoyar a nuestro país y su gastronomía en el Mundial de Desayunos, debes ingresar a las redes sociales de Ibai, y darle click a ‘me gusta’ al nombre de Bolivia.

 

