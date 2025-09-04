La Paz realiza feria de la salteña y el api con pastel para apoyar a Bolivia en el Mundial de Desayunos

En el marco del Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenidos Ibai Llanos, donde Bolivia se encuentra en semifinales enfrentando a Venezuela, la alcaldía de La Paz, organizó la feria de la salteña y el api con pastel.

El objetivo es el de impulsar a la población a probar el delicioso desayuno tradicional de los bolivianos, y que a la vez puedan apoyar a nuestro país en el torneo viral.

La feria se desarrolla en la plaza Camacho de la ciudad de La Paz, y la población podrá participar de esta actividad, este jueves y viernes desde las Hrs. 07:00 hasta las 21:00.

“Estamos promocionando para que toda Bolivia vote por nuestros desayunos, nuestro api con pastel y nuestra salteña, para nosotros ya es una ganancia el Mundial de Desayunos, porque hace que 25 millones de personas ya conozcan nuestra gastronomía y nuestro país”, señalaron desde el municipio paceño.

Recuerda que, si quieres apoyar a nuestro país y su gastronomía en el Mundial de Desayunos, debes ingresar a las redes sociales de Ibai, y darle click a ‘me gusta’ al nombre de Bolivia.

