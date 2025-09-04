TEMAS DE HOY:
[Video] Sube a 21 la cifra de muertos tras el trágico descarrilamiento de un funicular en Portugal

Las terribles imágenes circularon en redes sociales y en las últimas horas se confirmó el aumento de víctimas fatales.

AFP

04/09/2025 11:05

Foto AFP

El balance del descarrilamiento de un emblemático funicular en el centro de Lisboa ascendió este jueves a 17 muertos tras el fallecimiento de dos heridos durante la noche, anunció la jefa de los servicios de socorro de la capital portuguesa, Margarida Castro.

El accidente, ocurrido la tarde del miércoles, también dejó 21 heridos, 11 de ellos extranjeros: dos españoles, dos alemanes, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un coreano, un marroquí y un caboverdiano. Castro añadió que la nacionalidad de los fallecidos será comunicada posteriormente por la fiscalía.

Video:

 

