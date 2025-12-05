Un dramático y vertiginoso incidente, digno de una película de acción, se hizo viral en las redes sociales. El video, presuntamente grabado en Riad, Arabia Saudita, muestra a una mujer realizando una maniobra de escape sumamente peligrosa al salir por la ventana de un apartamento ubicado en un piso alto (varios reportes señalan el décimo piso) para evitar ser descubierta.

Según la versión más difundida en medios internacionales, la mujer se encontraba en la vivienda de su pareja cuando la esposa del residente llegó de manera inesperada. Ante la estricta legislación de Arabia Saudita sobre la infidelidad, la mujer optó por una decisión extrema para no ser atrapada: la huida por la ventana.

Desafiando la gravedad a 10 pisos de altura

El video, captado por testigos desde edificios colindantes, muestra la angustiosa escena. La mujer se ubicó en la estrecha cornisa exterior del edificio y, con asombrosa sangre fría, comenzó a desplazarse lateralmente entre los balcones, a una altura que dejó a los observadores "con el corazón en un puño".

En el punto de mayor tensión, la mujer pareció perder el equilibrio por un instante, pero logró mantener el control y avanzar. Milagrosamente, y desafiando todas las expectativas, consiguió alcanzar la ventana de un apartamento adyacente o del piso inferior y ponerse a salvo. La mujer, cuya identidad y estado actual se mantienen en hermetismo, resultó milagrosamente ilesa.

Aunque algunos videos virales en redes sociales han generado teorías alternativas (como que la mujer escapaba de una redada policial, refiriéndose a un caso antiguo en Hong Kong), la versión que predomina sitúa el hecho en Riad y lo atribuye a la desesperación por una infidelidad.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play