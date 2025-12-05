Familia cumple el último deseo del difunto con un homenaje musical en su velorio

Una insólita y emotiva escena de despedida se volvió viral en las redes sociales, demostrando que el último deseo de un ser querido puede transformar una ceremonia fúnebre tradicional. Una familia cumplió la voluntad del difunto José Jaime Panozzo Galmarello al contratar al grupo de chamamé MYE Cisneros para que ofrecieran un concierto en vivo durante su velorio.

El grupo, conformado por los hermanos Matías y Emanuel Cisneros, fue convocado para musicalizar la ceremonia íntima con las canciones favoritas del fallecido, quien había dejado una petición muy clara: que nadie estuviera triste en su despedida.

Nerviosismo y emoción en el adiós

Los músicos, que suelen tocar en cumpleaños, aniversarios y eventos festivos, confesaron al medio argentino TN que la propuesta los tomó por sorpresa y los llenó de nerviosismo, al ser su primera experiencia de este tipo.

"Nosotros al principio, super nerviosos, no sabíamos ni qué decir, ni qué cara poner, ya que uno de los pedidos del difunto era que no estén tristes, entonces tratamos de sonreír y darle fuerza a los familiares de esa forma", destacaron los hermanos Cisneros.

La convocatoria llegó con apenas dos horas de anticipación, lo que obligó a la banda a ensayar de urgencia chamamés apropiados para la ocasión. Dentro del velorio, la familia pidió específicamente tres de las canciones favoritas del difunto, dos de las cuales la banda había logrado ensayar a tiempo.

Sapucais y baile en el velatorio

Para asombro y admiración de los usuarios en redes sociales, la familia de José Jaime Panozzo Galmarello no solo escuchó la música, sino que activamente celebró su memoria. Los músicos relataron que los allegados bailaron e incluso realizaron “sapucais” (el tradicional grito del chamamé), recordando al fallecido como alguien alegre y amante de la música y el baile.

El video del inusual evento, publicado en TikTok bajo la descripción “Cualquier tipo de eventos es cualquier tipo de eventos”, se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios que celebraron la originalidad y el respeto al último deseo. Los integrantes de MYE Cisneros reflexionaron sobre la experiencia, sugiriendo que este tipo de despedidas alegres, con música en vivo e incluso asados, podrían convertirse en una tendencia futura para honrar a los seres queridos.

Vea el video:

