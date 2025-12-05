Milagro bajo los escombros: Bebé de 23 meses es hallado con vida tras trágico accidente | VIDEO

Una tragedia que enlutó a la comunidad de Paz de Río, Boyacá, en Colombia, tuvo un giro de milagro gracias a la heroica acción de un policía, quien logró rescatar con vida a un bebé de 23 meses de edad que quedó sepultado bajo los escombros de su vivienda.

El devastador accidente ocurrió el viernes 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 12:50 p. m., cuando un camión que cargada de carbón, presuntamente por una falla mecánica, se salió de la vía y volcó sobre una casa en el barrio El Progreso. El impacto destruyó la estructura por completo.

Un rescate en medio de la devastación

Lamentablemente, la tragedia cobró la vida de dos menores que se encontraban en la vivienda: Luis Alejandro Delgado Cárdenas (13 años) y Sara Isabel Pinzón Cárdenas (11 años). Otras seis personas resultaron heridas, incluido el conductor del camión, que también falleció.

En medio del caos y los gritos, el subintendente de la Policía Jeiner Custodio Cuesta se lanzó a la búsqueda entre los restos de la casa. El uniformado relató a Noticias Caracol el momento exacto en que encontró al pequeño, conocido cariñosamente como “Arturito”:

“Llego nuevamente acá a seguir con la búsqueda y rescate, observo la figura de lo que imaginé que era un muñeco. Al verificar, trato de sacarlo y bien que lo saco, él respira, suelta un llanto, me lo llevo en mi pecho”, dijo.

Arturito fue hallado cubierto de carbón, agotado y con dificultades para respirar. La prioridad del subintendente fue llevarlo de inmediato al centro de salud para que recibiera los primeros auxilios necesarios, reporta Infobae.

La gratitud de la familia

Tras el dramático rescate, Arturito fue hospitalizado por dos días, pero regresó a casa con su familia, sano y salvo, sin consecuencias graves a pesar de haber recibido el peso de los escombros.

La madre del pequeño, Jessica Manrique, expresó su profunda gratitud al policía, calificando lo sucedido como un acto divino:

“No hay palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. Realmente, es un milagro que mi bebé esté bien, esté vivo, esté sano, esté completo, porque realmente de donde él estaba, donde cayó, es una altura... Que Dios lo bendiga, que la Virgen lo proteja”, manifestó Jessica Manrique.

El propio Cuesta, quien sufrió lesiones en sus manos y dañó su uniforme durante el rescate, resumió su sentir al señalar que el esfuerzo valió la pena y atribuyó su valentía a una protección superior: "Que quizás sí existe un Dios que me cuide, que me cuide por mi trabajo, por mi alto riesgo en mi institución".

