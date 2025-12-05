Video: ¡Broma inesperada! Trabajadores le hacen creer a su nueva compañera que rezan todos los días

La llegada de una nueva compañera a una oficina en México se convirtió en motivo de risas luego de que sus compañeros planearan una broma inusual: simular una oración diaria antes de iniciar las labores. El video que registra el momento rápidamente se difundió y generó miles de reacciones en redes sociales.

En el video compartido inicialmente por la estación La Mejor Querétaro, se ve a los trabajadores reunidos en la sala principal, tomados de las manos y aparentando rezar juntos. La joven, vestida con blusa roja y jeans, observa la escena entre gestos de confusión y sorpresa.

Uno de los empleados inicia un Padre Nuestro, mientras otros intentan contener la risa. Mientras que una compañera finge llorar mientras “pide” por una buena jornada laboral, provocando aún más desconcierto en la recién llegada.

El momento más comentado del video es la reacción de la joven: miradas de incomodidad, silencios prolongados y gestos de duda, que hicieron que el clip se volviera viral en pocas horas.

Los usuarios de redes reaccionaron con humor y comentarios sobre las dinámicas de oficina, algunos destacando la creatividad de la broma y otros señalando que puede generar nerviosismo en los nuevos empleados.

A pesar de las opiniones divididas, la broma fue vista mayormente como un gesto divertido y original, y la natural sorpresa de la trabajadora terminó convirtiéndose en el principal atractivo del video.

