¿No encuentra paz? Espíritu de Natalie Wood sigue rondando, según investigador paranormal (VIDEO)

El alma de la icónica estrella de Hollywood Natalie Wood parece no haber encontrado la paz, según afirma Zak Bagans, presentador del programa Ghost Adventures de HBO, especializado en investigar lo paranormal.

Bagans asegura que en su Museo Embrujado de Las Vegas, que alberga reliquias del yate Splendour —propiedad del esposo de la actriz y escenario de su última aparición con vida en 1981— se registran fenómenos inexplicables que desafían toda lógica, indicó la medio Daily Mail.

Entre los sucesos más inquietantes, Bagans relata la aparición de sombras en las paredes, páginas de libros que se pasan solas y vitrinas que se desploman sin causa aparente. "Hay actividad ‘poltergeist’ en esa sala", comenta. "Una caja sellada con alta resistencia, llena de objetos de la exposición, se rompió como si algo quisiera salir de su interior".

El presentador insiste: “Su espíritu no descansa. No conocemos todos los detalles, hay algo que no es público, por eso su alma sigue inquieta”, señaló a Daily Mail en el 44.º aniversario de la trágica muerte de la actriz, de ascendencia rusa.

Natalie Wood, protagonista de West Side Story, falleció el 29 de noviembre de 1981 en circunstancias que hasta hoy permanecen envueltas en misterio. Aquella noche, navegaba por la costa de California junto a su esposo Robert Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán Dennis Davern. Tras una discusión entre Wagner y Walken en cubierta, la actriz se retiró a su camarote y nunca más se la volvió a ver viva. Su cuerpo fue hallado a la mañana siguiente a una milla y media de la costa, con hematomas en la parte superior del cuerpo que la autopsia no pudo esclarecer.

En 2011, la investigación se reabrió cuando el capitán Davern reveló que, en realidad, no fue Wood quien se retiró a su camarote, sino Walken. Esto avivó nuevas sospechas sobre una posible muerte violenta de la actriz. En 2018, Wagner fue declarado persona de interés, pero en 2022 el caso fue oficialmente cerrado sin resolver. En sus memorias, Wagner insiste en que las teorías sobre la caída de Wood son solo conjeturas: “Solo hay dos posibilidades: o intentaba escapar de la discusión o estaba atando un bote inflable. La verdad es que nadie sabe lo que pasó”.

Hoy, más de cuatro décadas después, el misterio persiste y la presencia de Natalie Wood sigue manifestándose de maneras inexplicables en el museo que guarda su historia. Sombras que se deslizan, vitrinas que se rompen y páginas que se mueven solas mantienen viva la leyenda de una estrella que, quizá, nunca dejó este mundo por completo.

